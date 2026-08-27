As gêmeas siamesas Maria Helena e Maria Eva, naturais de São Paulo (SP), receberam expansores de pele na região torácica. O procedimento foi realizado nesta quarta-feira (26) no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. Segundo a unidade, a intervenção durou duas horas e foi bem-sucedida.\nA colocação dos expansores é uma das etapas preparatórias para a cirurgia de separação. Os dispositivos são posicionados sob a pele e preenchidos gradualmente para promover a expansão dos tecidos e aumentar a quantidade de pele disponível para a futura reconstrução e fechamento das áreas envolvidas.\nO procedimento é realizado em etapas. Inicialmente, os expansores são colocados na região do tórax, com participação da equipe de cirurgia plástica. Após a recuperação, será iniciada a expansão gradual da pele, conforme a evolução clínica das pacientes. Em uma etapa posterior, outros expansores serão colocados na região abdominal.