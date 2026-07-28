Maria Helena e Maria Eva são acompanhadas por uma equipe multiprofissional da unidade. (Divulgação / SES-GO)\nAs gêmeas siamesas Maria Helena e Maria Eva, de 3 meses, naturais do estado de São Paulo, iniciaram a preparação para a cirurgia de separação em Goiânia. As bebês foram recebidas nesta segunda-feira (27) no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), onde passarão por acompanhamento especializado antes do procedimento. Ao DAQUI, a mãe das bebês, Ana Clara Maia, disse que está com as melhores expectativas.\nAs pacientes nasceram unidas pelo abdômen e passam a ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional da unidade. O processo que será realizado pelo cirurgião pediátrico Dr. Zacharias Calil.\nOs pais Ana Clara Maia, de 19 anos, e Vinícius da Silva Boita, de 20, são de Salto, interior de São Paulo. Em entrevista ao DAQUI, a mãe das meninas disse que é a sua primeira gestação e que se surpreendeu ao saber que estava esperando gêmeas. No mesmo exame, descobriram que elas eram unidas pela barriga.