Gêmeos foram submetidos a uma cirurgia de separação em caráter de emergência na manhã desta quinta-feira (8), no Hemu (Divulgação/Hemu)\nOs gêmeos siameses Marcos e Mateus, de Mato Grosso, passam por uma cirurgia de separação em caráter de emergência na manhã desta quinta-feira (8), no Hospital Estadual da Mulher (Hemu). De acordo com o cirurgião pediatra Zacharias Calil, a decisão foi tomada após um dos bebês morrer após episódios de paradas cardíacas, o que agravou o estado de saúde e antecipou o procedimento.\nFizemos de tudo e não conseguimos reverter a situação da parada cardíaca de uma das crianças. Ela [um dos gêmeos] apresentou complicações ao longo da madrugada e período da manhã. Teve umas quatro paradas cardíacas e o eletrocardiograma e mostrou que ele tinha uma série de complicações envolvendo o coração", disse o médico Zacharias Calil em vídeo publicado nas redes sociais.