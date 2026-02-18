Seu Boinha tinha humor simples e espontâneo nas redes sociais (Reprodução/Instagram Francisco Garcia)\nAntônio Lisboa Nobrega morreu nesta terça-feira (17), em Palmas, aos 69 anos. Nordestino de jeito simples, o Seo Boinha, como era conhecido, ganhou visibilidade e ficou famoso nas redes sociais ao aparecer nos vídeos do filho, o influenciador Francisco Garcia.\nSeo Boinha morreu após passar mais de 20 dias internado na UTI de um hospital particular, em Palmas. A notícia foi confirmada pelo filho em um comunicado.\nEle foi levado a capital do Tocantins para tratar uma hidrocefalia (acumulo de líquido cefalorraquidiano dentro dos ventrículos do cérebro), mas o quadro de saúde piorou após o procedimento cirúrgico. Seu Boinha teve uma série de complicações, inclusive infecções generalizadas, falência renal e dependência de aparelhos para respirar.