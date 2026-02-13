À esqueda, Daiane Alves de Souza. No meio, o síndico do prédio Cleber Rosa de Oliveira. À direita, o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira (Reprodução / Creci-GO | Wildes Barbosa / O Popular)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, que confessou ter matado a corretora Daiane Souza, e o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, suspeito de tentar atrapalhar as investigações, foram transferidos para Caldas Novas, no sul goiano, nesta quinta-feira (12). A informação foi confirmada ao JORNAL pela defesa de Maicon, representada pelo advogado Daniel Gonçalves.\nA reportagem solicitou posicionamento para as defesas dos dois sobre a nova movimentação. A defesa de Maicon informou que irá se manifestar em outro momento. Até a última atualização desta matéria, a defesa de Cleber não havia retornado.\nAo JORNAL, a Polícia Civil informou que novas informações sobre o caso serão divulgadas apenas após a conclusão do inquérito.