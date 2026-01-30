Será inaugurado hoje o Eletroposto Oeste, terminal de recarga de ônibus elétricos do sistema metropolitano de transporte coletivo. O local conta com 23 carregadores de 240 quilowatt (kW) e capacidade para atender 46 ônibus simultaneamente, com potência total de 6 MVA.\nConsiderada a maior estação de recarga de veículos do Brasil, o terminal é responsável pelo carregamento de toda a frota que atende o Sistema BRT, ou seja, os eixos Leste-Oeste e Norte-Sul, e está localizado na garagem da concessionária Metrobus, na Vila Regina. Outros terminais de recarga serão instalados nas extremidades do eixo, como no Terminal Novo Mundo. Também hoje, o sistema metropolitano recebe 21 ônibus elétricos, sendo cinco ônibus biarticulados e o novo Terminal da Praça A.\nO terminal de recarga abrigará ainda o primeiro Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS) móvel utilizado comercialmente no transporte público brasileiro. Com 50 quilowatt-hora (kWh) de capacidade e 60 quilowatts (kW) de potência, o sistema garante estabilidade energética em momentos de pico, emergências ou necessidade de redundância. Segundo o secretário Geral de Governo (SGG) e presidente da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC), Adriano da Rocha Lima, o Eletroposto foi construído já na capacidade necessária para o abastecimento de toda a frota elétrica do sistema, que terá um total de 62 veículos até o final do ano, incluindo os biarticulados de 28 metros, considerados os maiores do mundo. “Não tem nenhum deste tamanho no mundo.”