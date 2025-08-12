Escola Bioclass, na Vila Morais, já tem 80 vagas confirmadas pelo Paço (Wildes Barbosa / O Popular)\nCom a conclusão da compra de vagas de ensino infantil em escolas particulares e da locação de imóveis para implantação de creches que serão geridas por organizações da sociedade civil (OSCs), a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia estima 3,5 mil novas vagas até o fim do ano.\nO quantitativo seria o suficiente para zerar a fila de espera estimada em 2,5 mil crianças, e soma também outras 300 vagas que devem ser abertas com entrega da obra de dois centros municipais de educação infantil (Cmeis) prometidas para ainda este ano.\nA compra de vagas em instituições privadas é prometida pela gestão desde o período de transição. Essa é uma das apostas para zerar a fila de espera no ensino infantil. Mas foi somente no início de junho que a gestão fez o credenciamento das três primeiras unidades: a Escola Bioclass, na Vila Morais, a Orientar Centro Educacional, no Jardim Balneário Meia Ponte, e o Centro Educacional Ponto de Partida, no Setor Sul.