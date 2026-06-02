Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do crime(Reprodução)\nPedro Victor, de 23 anos, segue internado após ser baleado enquanto estava com a namorada em uma motocicleta, em Dianópolis, no sudeste do Tocantins. O casal foi surpreendido por ocupantes de um carro e atingido por vários disparos. Rafaela Carvalho Nunes, de 21 anos, morreu no local, segundo a Polícia Civil.\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o jovem recebeu atendimento médico e permanece internado sob os cuidados de uma equipe multiprofissional. Ainda conforme a pasta, informações sobre o quadro clínico dos pacientes são sigilosas e não podem ser divulgadas.\nO crime aconteceu na noite de sábado (30). Imagens de câmeras de segurança mostram o casal na motocicleta quando foi surpreendido pelos ocupantes de um carro, que efetuaram diversos disparos. O veículo usado pelos suspeitos é um Toyota Corolla branco.