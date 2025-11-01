-Vídeo Solange bar (1.3331306)\nA cantora Solange Almeida apareceu em um espetinho de Goiânia e surpreendeu os clientes que estavam no local. A artista chegou enquanto Robson Carvalho estava se apresentando e, juntos, a dupla cantou a música “Cerveja e Socorro”. O vídeo foi publicado nas redes sociais e, até o momento, acumula quase 800 mil visualizações (assista acima).\nPrimeiro, Robson começa a cantar sozinho, enquanto as pessoas em volta observam atentas e filmam a apresentação. Logo depois, Solange se aproxima e surge atrás do amigo, que fica surpreso. Então, os dois terminam de cantar a música, se abraçam e divertem as dezenas de clientes presentes.\nVídeos falsos de Zezé Di Camargo apoiando retirada de Alexandre de Moraes devem ser retirados de redes sociais\nPoliana mostra como Leonardo saiu da festa de Maria Flor e diverte a web; vídeo