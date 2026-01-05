A jovem Ingrid Lorane Negreiros Santos, de 22 anos, sonhava em ser médica e era dedicada às amizades. Mas acabou perdendo a vida em um contexto de violência doméstica no último dia 3. O companheiro, Ires Rodrigues do Nascimento, de 36 anos, está preso como principal suspeito do crime.\nA vítima foi morta com golpes de faca em casa, no Jardim Taquari, região sul de Palmas. Ela deixou dois filhos, de 2 e 6 anos. Ires foi preso no dia seguinte e passou por audiência de custódia ainda no domingo (4). A prisão preventiva foi decretada. A defesa informou que acompanhou a prisão em flagrante e a audiência de custódia. No entanto, ainda não assumiu a defesa nos autos do inquérito (veja nota abaixo).\nVítima de feminicídio em Palmas registrou quatro denúncias de violência doméstica contra suspeito antes de ser morta