-cobra_sucuri_quente.mp4 (1.3323478)\nA sucuri, encontrada em um balneário de Rio Quente, na região sul de Goiás, tinha cinco metros e foram necessários cinco pessoas para conseguir resgatar a serpente. A cobra encontrada na manhã deste domingo (12) estava escondida embaixo de uma estrutura de concreto. O local é um ponto de acesso para os banhistas. (Veja o vídeo acima).\nAo DAQUI, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO) informou que a ocorrência aconteceu por volta das 11h17. Segundo os militares, como o local onde a cobra se abrigava era difícil de acesso, foi necessário utilizar uma marreta para ampliar a abertura e alcançar o animal.\nPrimos se deparam com cobra gigante em estrada quando voltavam de pescaria; vídeo\nBombeiros resgatam cobra que ficou mais de 60 quilômetros dentro de motor de carro durante viagem; vídeo