-Sucuri Rio Quente (1.3323451)\nUma sucuri de aproximadamente cinco metros foi encontrada na manhã deste domingo (12) em um balneário de Rio Quente, no sul de Goiás. O animal estava escondido embaixo de uma estrutura de concreto que dá acesso aos banhistas do local, e surpreendeu visitantes (veja o vídeo acima).\nDe acordo com o 9º Batalhão Bombeiro Militar, de Caldas Novas, três militares participaram da ocorrência, registrada por volta das 11h17. Nas imagens, é possível ver que houve uma aglomeração de pessoas que também registraram a ocorrência e fizeram um alvoroço quando os militares puxou a espécie.\nComo o local onde a cobra se abrigava era de difícil acesso, os bombeiros precisaram utilizar uma marreta para ampliar a abertura e alcançar o animal.\nApós a retirada, a sucuri foi capturada com o auxílio de um gancho e de um cambão. Segundo os bombeiros, o resgate foi feito sem ferimentos ao animal. Em seguida, a cobra foi transportada na viatura da corporação e devolvida à natureza, em uma área de vegetação nativa próxima a um ambiente aquático.