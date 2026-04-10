Pacientes e funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Augustinópolis levaram um susto após uma sucuri tentar entrar no local. Com cerca de 2,5 metros de comprimento, a serpente foi resgatada pelos bombeiros com a ajuda de um guarda que estava de plantão na unidade.\nVeja o vídeo no g1: Sucuri chama atenção e é resgatada ao tentar entrar em UPA no Tocantins\nO caso aconteceu na última quarta-feira (8). Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que a serpente aparece na porta de vidro, do lado de fora da unidade. Logo depois, ela vai para a lateral da UPA e a equipe de resgate a captura.\nPescador fisga Piraíba de 1,80 m no Rio Araguaia; vídeo\nMacacos são achados mortos em praça de Palmas; suspeita é de envenenamento\nPalmas oferece castração gratuita para cães e gatos com unidade móvel; veja como agendar