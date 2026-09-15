-mato_sucuri_reproducao.mp4 (1.3456414)\nUm grupo de turistas e pescadores de Goiás foi surpreendido por uma cena da fauna pantaneira: várias sucuris gigantes reunidas às margens de um rio no município de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul (MS). O registro viralizou nas redes sociais ao mostrar diversas serpentes de grande porte entrelaçadas na vegetação e na água, formando o que se conhece popularmente como um “bolo de sucuris”.\nAs imagens foram captadas pelo guia de pesca esportiva Antônio Marcos da Silva Oliveira. Ele acompanhava os pescadores goianos durante a navegação quando a equipe notou uma movimentação intensa e atípica na margem. Segundo o guia, embora avistamentos de sucuris sejam relativamente frequentes na região, flagrar uma concentração dessa magnitude de perto é um acontecimento incomum.