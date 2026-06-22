A manutenção de aceiros nos parques municipais, o reforço da atuação de caminhões-pipa no combate a possíveis focos de incêndio em áreas de vegetação protegida e o monitoramento de eventos climáticos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estão entre as medidas adotadas pela Prefeitura de Goiânia para enfrentar os impactos do Super El Niño. O fenômeno deve prolongar o período de estiagem, intensificar as ondas de calor e aumentar o risco de incêndios, trazendo desafios adicionais para a população e para a administração municipal.\nNo início de junho, O DAQUI mostrou que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) elaborou um planejamento para o período de estiagem deste ano baseado em monitoramentos que indicam uma probabilidade de 81% para a ocorrência de um fenômeno El Niño de forte intensidade, a maior dentro da classificação. Os sistemas de medição hidrológica e meteorológica do Estado apontam que a temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial poderá registrar uma elevação de 2,2 °C, atingindo um patamar tecnicamente classificado como Super El Niño, por superar o limite de 2 °C de anomalia térmica.