Supermercados, hipermercados e atacarejos correm o risco de ficar fechados aos domingos, caso a medida seja aprovada em convenção coletiva dos empresários e trabalhadores destes estabelecimentos, a ser realizada neste mês. O fechamento, defendido pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado (Secom-GO), em breve, será votado pelos membros do sindicato patronal, durante uma assembleia. Se aprovada, a medida passa a valer em abril.\nO Secom-GO, que representa cerca de 30 mil trabalhadores no estado, está confiante na aprovação da mudança, para seguir o exemplo do Espírito Santo, onde a Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2027 determinou o fechamento a partir de ontem, 1º de março. A medida vale até 31 de outubro de 2026 e será reavaliada após esse período. Um dos motivos para a decisão seria o atual cenário do mercado de trabalho, onde há grande dificuldade para preencher as vagas no comércio.