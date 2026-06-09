Imagem de carrinho de compras ao lado de prateleira de supermercado (Reprodução/Pixabay)\nOs supermercados de Goiás podem funcionar até as 14h nos feriados, com três exceções em que as regras são diferentes, informou o procurador do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Goiás (Secom-GO), José Nilton Carvalho. A medida vale para todo o estado, com exceção dos municípios de Catalão, Rio Verde e Itumbiara, onde os trabalhadores são representados por sindicatos próprios. Já nos domingos, os supermercados devem funcionar somente até as 11h. Em caso de descumprimento, a convenção estabelece multa de R$ 500 por trabalhador e por dia de trabalho irregular, conforme Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmada entre os funcionários e o setor supermercadista de Goiás.