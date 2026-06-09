As exceções a esta regra aplicam-se aos dias 1º de maio, 4 de outubro e 25 de dezembro de 2026. (Guilherme Alves/ O Popular)\nA nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmada entre os funcionários e o setor supermercadista de Goiás, estabelece mudanças importantes, especialmente em relação às remunerações e às diretrizes para o trabalho em domingos e feriados. Quanto à política salarial, o novo acordo estabeleceu um reajuste nos vencimentos para 2026, com a inclusão de um bônus de 5% sobre o piso, a título de produtividade. Sobre o expediente em domingos e feriados, a convenção autoriza o funcionamento das lojas até as 11h. Para operar além deste horário, é necessário que a empresa firme um acordo coletivo específico com o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Secom-GO). As exceções a esta regra aplicam-se aos dias 1º de maio, 4 de outubro e 25 de dezembro de 2026.