Investigado esteve em local de perícia do crime na quarta-feira (24) (Divulgação/Polícia Civil e reprodução/TV Anhanguera)\nO suposto assassino em série de Rio Verde Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, é investigado por onze crimes em Goiás e cinco na Bahia, segundo a Polícia Civil. Ele foi preso e confessou ter matado Elisangela da Silva Souza, de 26, e Monara Pires Gouveia de Moraes, de 31.\nO Rildo tem um histórico de crimes no estado da Bahia, de onde ele é, desde 2017. Muitos outros crimes praticados lá estão sendo investigados a partir da prisão dele aqui no estado de Goiás”, informou o delegado responsável pelo caso Adelson Candeo, em entrevista coletiva.\nVeja reportagem da TV Anhanguera: Assassino em série de Rio Verde confessa assassinato de mulheres\nEm nota, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) informou que representou Rildo durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular. Mas, por se tratar de comarca onde a DPE-GO não está instalada de forma permanente, ocorre sua desabilitação no processo. "Assim, será oportunizado prazo para o acusado constituir sua defesa ou para que haja nomeação pelo juízo".