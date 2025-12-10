Rildo Soares, suposto assassino em série, é julgado nesta quarta-feira (10) pela morte de Elisângela da Silva Souza em Rio Verde, na região sudoeste do estado. O julgamento começou às 9h e deve seguir até o final da tarde, segundo Nylson Schmidt, advogado do suspeito.\nA defesa de Rildo informou ao DAQUI que a atuação da defesa não representa qualquer tipo de juízo de valor sobre os fatos, mas o cumprimento do dever constitucional de garantir o devido processo legal (leia a nota completa ao final do texto).\nRildo responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estupro e roubo cometidos contra a vítima, de 26 anos.\nSuposto assassino em série que matou jovem a caminho do trabalho vai a júri popular, em Rio Verde\nHomem preso por homicídio que não cometeu é solto; suspeito vai responder por outro crime