Pessoas que têm problemas com jogos de azar digitais, oferecidos em plataformas de apostas, as chamadas bets, já podem receber ajuda grátis por teleatendimento.\nO Ministério da Saúde inaugurou o novo programa de apoio a pessoas com potencial vício em jogos nesta terça-feira (3). A ação é fruto de uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, anunciada em dezembro do ano passado. Ela integra uma série de medidas adotadas pelo governo para conter os danos causados pela proliferação das bets desde 2019.\nJovem é preso com drogas, munições e suspeito de estupro de vulnerável\nBenedito Ruy Barbosa está internado na UTI com insuficiência renal crônica\nSegundo a pasta, a expectativa inicial é de atender 600 pacientes por mês. O acesso será regulado por meio do aplicativo Meu SUS Digital, disponível para aparelhos com Android ou iOS, ou pelo site.