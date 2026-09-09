Os pacientes passam por avaliação e aconselhamento, podendo receber tratamento com adesivos de nicotina, gomas de mascar e bupropiona. (Reprodução/ Prefeitura de Goiânia)\nA partir desta sexta-feira (11), a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e no âmbito do SUS, passará a disponibilizar gratuitamente adesivos de nicotina e medicamentos para quem deseja parar de fumar. A iniciativa também marca o início de 11 novos grupos terapêuticos de apoio ao combate ao tabagismo na Atenção Primária, oferecendo acompanhamento e tratamento medicamentoso conforme a necessidade individual de cada paciente.\nCom duração de seis meses e encontros semanais, os grupos somam hoje 12 turmas ativas do primeiro semestre e outras 15 iniciadas em agosto. Para participar, os interessados devem procurar uma unidade básica e deixar nome e telefone. Os pacientes passam por avaliação e aconselhamento, podendo receber tratamento com adesivos de nicotina, gomas de mascar e bupropiona.