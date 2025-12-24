À esquerda, o advogado Pedro Henrique. À direita, a suspeita Larissa Santos (Reprodução/Instagram de Pedro Henrique Lopes e Reprodução/Polícia Civil)\nUma mulher foi presa suspeita da morte do advogado Pedro Henrique Lopes Silva, que ficou desaparecido por quatro dias. Larissa Santos do Nascimento, que estava foragida, foi detida em Castanhal, no Pará. Segundo a investigação, ela faz parte do trio que matou e escondeu o corpo da vítima.\nA prisão aconteceu na última sexta-feira (19), após uma ação integrada entre a Polícia Civil de Goiás e do Pará. O JORNAL não conseguiu localizar a defesa de Larissa até a última atualização desta reportagem.\nOutro suspeito, Raffael Leandro Carneiro, de 32 anos, foi preso no dia 21 de novembro em Mara Rosa, no norte goiano. À Polícia Militar (PM), ele confessou que matou o advogado com uma facada após os dois terem discutido. O suspeito foi detido em uma moto tentando fugir para o Tocantins.