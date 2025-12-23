Foi presa pela Polícia Civil a suspeita de matar Raquel Ramos dos Santos Sousa, de 36 anos, em Gurupi, no sul do estado. A TV Anhanguera apurou que a investigada é dona de um bar onde a vítima esteve na noite do crime.\nO assassinato aconteceu no domingo (21), no setor Vila Independência, em Gurupi. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi motivado por uma discussão sobre o pagamento do consumo da vítima no estabelecimento.\nRaquel foi sepultada em Formosa da Serra Negra (MA), nesta terça-feira (23). Ela deixa dois filhos de 12 e 10 anos.\nMinha irmã era uma mulher muito alegre e divertida não merecia isso. A gente não está aqui pra tira vida de ninguém. Espero que a justiça seja feita. Só saudades da minha irmã mais nova", disse Cleane Ramos dos Santos.\nTio vira principal suspeito de ter estuprado e matado mulher, diz PC