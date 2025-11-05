Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (4) em uma operação que investiga um possível esquema de "fura-fila" no Sistema Único de Saúde (SUS) no Tocantins. São apurados crimes de corrupção, venda de procedimentos cirúrgicos e favorecimento político dentro do Hospital Regional de Araguaína (HRA).\nA operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins (MPTO), com apoio da Polícia Civil.\nSete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de servidores públicos e outros investigados na cidade de Araguaína, no norte do Tocantins.\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que não houve buscas nas dependências do hospital e que não foi notificada da ação e, por isso, não pode responder especificamento sobre a operação. Porém, afirmou que "não coaduna com quaisquer ações que ferem a legislação" (veja nota na íntegra no final da matéria).