Um homem de 30 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (24), em Palmas, suspeito de extorsão qualificada e agiotagem. Segundo a Polícia Civil (PC), o investigado passou a perseguir e ameaçar um mediador de um empréstimo informal após ter um "prejuízo financeiro" decorrente da recuperação de um veículo pela polícia.\nAs investigações, conduzidas pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas), apontam que o caso começou com um empréstimo de R$ 8 mil. A pessoa que pegou o empréstimo entregou um carro ao suspeito para servir como garantia de que pagaria. No entanto, ao tentar quitar a dívida, o dono do veículo passou a ser cobrado em valores abusivos, que chegaram a R$ 15 mil devido aos juros altos.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por este motivo o g1 não conseguiu acesso à defesa.