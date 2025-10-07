Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal nesta segunda-feira (6) em Palmas contra um suspeito de pornografia infantil. De acordo com a PF, a investigação começou após ferramentas de monitoramento identificarem fotos e vídeos de crianças em situação de abuso e exploração expostas na internet.\nA ação foi chamada de Operação Guardião do Futuro VI. Conforme a PF, a investigação apura crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio do armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.\nAdvogado é morto a tiros em uma das principais avenidas de Luziânia; vídeo\nDono de oficina é executado a tiros dentro de bar em Rio Verde; vídeo\nJovem que estava desaparecido é encontrado morto dentro de porta-malas de carro em Palmas\nNa casa do suspeito foram apreendidos diversos dispositivos de armazenamento de dados. O material apreendido será submetido à perícia criminal para apurar os fatos e verificar a eventual participação do dele nos crimes, além de identificar outros envolvidos e as vítimas.