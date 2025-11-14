O ex-secretário de Obras de São Valério do Tocantins, Divino Duarte, é suspeito de ter assassinado a tiros o servidor público Wilson Hermes Almeida Rocha, de 28 anos.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Servidor da Prefeitura de São Valério assassinado em posto de comsbustível é enterrado\nO caso aconteceu na quarta-feira (12) por volta das 14h. A motivação do crime, segundo a Guarda Municipal, seria uma dívida de um consórcio feito entre amigos.\nO ex-secretário continua foragido. O JTo não conseguiu contato com a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nAinda de acordo com a Guarda Municipal, na noite de terça-feira (11), Wilson Hermes teria ido até a casa do suspeito e batido a sua caminhonete no portão. Testemunhas disseram aos agentes que, após outro desentendimento no posto de combustível da cidade, o suspeito atirou contra a vítima e fugiu em direção ao município de Peixe.