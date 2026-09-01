Um homem suspeito de estuprar e esfaquear uma diarista de 52 anos durante uma abordagem em Palmas acabou preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (1º). A prisão ocorreu no fim da manhã, na região sul da Capital, após as equipes identificarem o suspeito e localizá-lo no trabalho.\nO delegado Gustavo Henrique da Silva Andrade informou à TV Anhanguera que a polícia recebeu inicialmente a informação de uma tentativa de latrocínio. Durante a apuração, porém, os policiais identificaram elementos que apontaram para um crime sexual.\nObrigou-a a ter relação sexual, contudo, a vítima entrou em luta corporal e foi ferida ao menos com quatro golpes de faca”, relatou o delegado.\nA vítima seguia para o trabalho na manhã de segunda-feira (31), quando, segundo a investigação, desceu de um ônibus e utilizou um atalho em uma área de vegetação entre as quadras 601 e 603 Sul, na região central de Palmas. O homem teria se aproximado por trás e tentado cometer o abuso sexual.