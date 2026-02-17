O homem investigado por estupro de vulnerável que foi flagrado na praia da Graciosa, em Palmas, se apresentou à polícia na noite desta segunda-feira (16). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem foi ouvido pela delegada plantonista e vai responder em liberdade.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.\nA Prefeitura de Palmas, por meio do gabinete do prefeito Eduardo Siqueira Campos e do comando da Guarda Metropolitana, determinou a abertura de uma sindicância. O procedimento vai apurar a conduta dos servidores públicos que estavam no local no momento do ocorrido.\nVereador de Urutaí vira réu por estupro de estagiária durante o trabalho\nPadre do Tocantins é condenado por abusar de jovem que queria fazer seminário\nO crime teria acontecido no último domingo (15), em frente à unidade da Guarda Metropolitana. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um homem deitado atrás de uma mulher que apresenta sinais de embriaguez e o momento em que ela tenta afastá-lo.