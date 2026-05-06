O suspeito de um assassinato a facadas em Palmas foi preso na manhã desta quarta-feira (6) após percorrer mais de 500 quilômetros em fuga até a divisa entre Tocantins e Pará. O crime aconteceu por volta de 1h20, na Quadra 110 Sul, na capital. Segundo a Polícia Militar do Tocantins (PMTO), o suspeito foi localizado e detido pela Polícia Militar do Pará (PMPA) logo após atravessar a balsa em São Geraldo do Araguaia (PA).\nO suspeito não teve o nome informado pela PM e a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nPM flagrou o homicídio\nDe acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento ostensivo quando avistou o suspeito nas proximidades de um estabelecimento comercial, desferindo múltiplos golpes de arma branca contra a vítima.\nDiante da ameaça à vítima e às pessoas que estavam no local, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo para conter a agressão. Com a intervenção, o homem interrompeu o ataque, mas conseguiu fugir em uma motocicleta que estava posicionada nas proximidades do local.