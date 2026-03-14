Um homem de 27 anos apontado como o autor do assassinato de Matheus Fernandes dos Reis, filho de um vereador de Luziânia (GO), foi preso nesta sexta-feira (13) em Natividade, na região sudeste do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito estava foragido há cerca de dois meses e tentou fugir pulando muros durante a abordagem.\nMatheus Fernandes, de 25 anos, foi baleado em frente a uma distribuidora de bebidas. O crime foi registrado por uma câmera de segurança e teria ocorrido após uma discussão. O suspeito teria saído do local e retornado com uma arma, atirando nas costas da vítima.\nO suspeito foi identificado pela Polícia Civil do Tocantins apenas pelas iniciais P.H.T.M.M. O g1 não conseguiu contato com a defesa dele.\nA prisão ocorreu após denúncias de que ele estaria em uma casa no setor Jardim Serrano, vendendo drogas no local. Ao perceber as viaturas, o homem tentou se desfazer de um celular jogando o aparelho para um lote vizinho.