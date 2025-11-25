Um andarilho foi preso suspeito de matar o comerciante Irani Gomes, de 88 anos, e carregar o corpo da vítima em um carrinho de mão. O caso aconteceu em Brazabrantes, na Região Metropolitana de Goiânia. À Polícia Civil (PC), o homem confessou que cometeu o crime porque o idoso não permitiu que ele bebesse água e tomasse banho no bar que pertencia à vítima.\nO suspeito, de 42 anos, foi preso no último domingo (23). Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pela Justiça. Durante a sessão, o investigado foi representado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO). Em nota, o órgão informou que não comentará o caso. "Por se tratar de comarca onde a DPE-GO não está instalada de forma permanente, ocorre sua desabilitação no processo", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final da matéria).