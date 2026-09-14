Aldair Alves Sobrinho, suspeito de praticar o crime. Ao lado, o casal Célio Pereira da Silva e a namorada Lucivane Batista Tavares, que foram mortos (Reprodução / Redes sociais)\nAldair Alves Sobrinho, suspeito de matar o locutor de rádio Célio Pereira da Silva e a namorada, Lucivane Batista Tavares, em Cromínia, no sul de Goiás, foi morto após confronto com a Polícia Militar, segundo o delegado Leylton Barros. O homem era ex-companheiro de Lucivane e praticou o crime motivado por ciúmes, conforme as investigações.\nAo POPULAR, o delegado explicou que Aldair estava foragido desde 2 de agosto, dia do crime, e foi localizado pelos militares em uma residência na mesma cidade no último sábado (12).\nEle veio a óbito durante uma tentativa de cumprimento do seu mandado de prisão”, explicou.\nA equipe do Companhia de Policiamento Especializado (CPE) detalhou ao POPULAR que receberam informações por meio de denúncia anônima a respeito da localização de Aldair. Após equipes realizarem o cercamento e adentramento tático na casa, foram recebidos com tiros, conforme a corporação, situação que revidaram.