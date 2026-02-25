Luana Carolina de Paulo Melo, de 27 anos (Reprodução / g1)\nUm homem de 38 anos, suspeito de matar a trancista Luana Carolina de Paulo Melo, de 27, em Minas Gerais, foi preso em Goiânia. A vítima foi encontrada com um fio enrolado no pescoço e indícios de violência sexual, conforme apuração do g1. Após o crime, o autor fugiu do local levando o celular e a moto da mulher.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nA prisão ocorreu por volta das 1h30 desta terça-feira (24) no Centro da cidade, efetuada pela equipe de força tática do 38º Batalhão da Polícia Militar da capital de Goiás, após troca de informações entre equipes mineiras e goianas.\nApós ser detido, o homem confessou o crime e disse que estrangulou Luana durante uma discussão que eles tiveram enquanto consumiam drogas, segundo a PM.