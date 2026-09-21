Um homem suspeito de tentar matar uma mulher morreu após ser contido por policiais militares (PM) com uma arma de choque. O agressor e a vítima haviam terminado um relacionamento há dois meses. O caso aconteceu neste sábado (19) em Rio Verde, no sudoeste goiano.\nAo DAQUI, a Polícia Civil (PC) informou que o caso está sendo investigado e que perícias foram solicitadas. As investigações seguem em andamento. A reportagem procurou a PM e, até a finalização desta matéria, não obteve retorno.\nAdelson Candeo, delegado responsável pelo caso, relatou ao DAQUI que as investigações seguem aos cuidados do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município. Segundo Candeo, o homem havia tomado uma grande quantidade de energético, o que pode ter contribuído para o ocorrido.\nOs militares foram acionados pelos vizinhos que, apesar da música alta colocada pelo agressor para abafar os gritos da vítima, ouviram os pedidos de socorro. A mulher se relacionava com o homem e havia terminado há dois meses. Conforme a apuração, a vítima usou um cabo de vassoura para tentar escapar e se proteger do ex-companheiro.