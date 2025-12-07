Dois suspeitos integrar uma facção criminosa morreram em confronto com a Polícia Militar em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. Segundo as informações do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), um dos suspeitos estava no Rio de Janeiro e voltou para Goiás após a megaoperação.\nO confronto aconteceu na noite desta sexta-feira (5), dentro de um condomínio no Setor Chácara São Pedro. Ao g1, o comandante Antônio Carlos Morais Júnior disse que a equipe chegou até os suspeitos através de uma denúncia anônima.\nNós recebemos a denúncia de que eles poderiam estar dentro da casa. No local, como eles provavelmente estavam com arma e drogas, receberam os policiais a tiros, teve um confronto e eles foram socorridos", relatou.\nAdolescente e jovem morrem após baterem motocicleta contra ônibus, em Aparecida de Goiânia