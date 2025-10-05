Dupla de jovens, de 18 e 23 anos, morreram durante um confronto armado com equipes da Força Tática da Polícia Militar na madrugada deste domingo (5), em Taguatinga, região sudeste do Tocantins. Segundo a PM, os suspeitos reagiram à abordagem policial em um hotel no centro da cidade, onde estariam traficando drogas.\nA corporação afirmou que ambos os suspeitos possuíam histórico criminal, com passagens por tráfico de drogas, ameaça, lesão corporal e receptação. A ação policial ocorreu após denúncia de que a dupla era suspeita de um homicídio, seria integrante de uma organização criminosa da capital e estaria traficando drogas em um hotel no centro de Taguatinga.\nFilho é preso suspeito de matar advogado encontrado morto em fazenda de Jussara\nCorpo de advogado desaparecido é encontrado\nJovem que atropelou motociclista diz que foi perseguido