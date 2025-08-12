-Empresário teria sido morto por engano (1.3298978)\nDois suspeitos de matar a tiros e facadas o empresário do ramo de segurança em uma distribuidora de bebidas foram presos. Eles são irmãos e, de acordo com a polícia, cometeram o crime por engano, após confundir a vítima com o assassino do irmão deles.\nAdelmar Rodrigues Oliveira Filho, de 35 anos, foi morto no sábado (9), em Planaltina (GO). De acordo com a polícia um dos suspeitos se apresentou na delegacia. Já o outro foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PM- DF), portando uma arma de fogo. A PC informou ainda que ambos foram conduzidos ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município.\nO jornal não conseguiu contato com as defesas dos suspeitos, pois os nomes não foram divulgados.\nAssista o vídeo da TV Anhanguera sobre a prisão de um dos investigados do crime: Suspeito de matar empresário em Planaltina de Goiás é preso