Dois suspeitos presos (Divulgação / Polícia Civil)\nDois homens foram presos suspeitos de matar o funcionário de uma pamonharia localizada no Setor Bueno, em Goiânia. A vítima foi identificada pela polícia como Nilson Evangelista Gonçalves, de 54 anos. Segundo o delegado que investiga o caso, Danilo Wendel, os investigados relataram que a vítima havia abusado sexualmente de um familiar. No entanto, as informações dos suspeitos não tiveram nenhuma comprovação da polícia. A Polícia Civil segue investigando o caso.\nO DAQUI não localizou as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.\nO corpo da vítima foi localizado na tarde desta quinta-feira (19) em uma área de mata da capital. Segundo a polícia, a vítima desapareceu no dia 7 de fevereiro, no Setor Residencial Itaipú, em Goiânia. Ainda conforme a polícia, a vítima foi retirada da casa em que morava com violência e transportada em um veículo. Testemunhas relataram à polícia circunstâncias parecidas, além da tentativa de ocultação de imagens.