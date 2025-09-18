Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (18) durante a Operação Play do Tráfico, realizada em Araguatins. A Polícia Civil cumpriu 14 mandados de busca e apreensão. A ação busca combater o tráfico de drogas e a comercialização de armas de fogo artesanais na cidade.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Quatro pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Araguatins\nSegundo a polícia, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e uma por posse e fabricação de arma de fogo. Também foi feito um termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra um usuário de entorpecentes.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, o JTo não conseguiu contato com as defesas deles.\nDupla é presa por suspeita de roubar joias avaliadas em cerca de R$ 200 mil