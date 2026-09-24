Um tamanduá foi resgatado com as quatro patas queimadas e com alto grau de desidratação após ser atingido por um incêndio florestal em Porangatu, no norte de Goiás. O animal recebeu os primeiros socorros de equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e do Centro de Bem-Estar Animal.\nA secretaria informou que, assim que for estabilizado, o tamanduá será transferido em uma viagem de cerca de 420 quilômetros até o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Goiânia, para continuar a recuperação.\nO atendimento incluiu protocolos de hidratação, suporte respiratório, curativos nas lesões das quatro patas e prevenção de infecções. A secretaria informou que, dentre as medidas, também foi realizada a administração de suporte nutricional e o controle rigoroso da temperatura corporal.