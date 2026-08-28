-VÍDEO (1.3449849)\nUm tamanduá comoveu os internautas ao correr desesperado durante um incêndio, na zona rural de Anápolis, região central do estado. O vídeo registrado por militares que combatiam as chamas mostra o momento em que o fogo aumenta e se espalha pela mata, e o animal acaba fugindo e cruzando a pista do aeroporto de cargas da cidade (veja o vídeo acima).\nO vídeo publicado na quinta-feira (28) pelo bombeiro militar Ericsonn Sousa nas redes sociais foi nomeado por ele como uma "fuga desesperada". De acordo com Sousa, o animal fugiu enquanto os bombeiros combatiam as chamas.\nVários internautas lamentaram e se comoveram com a cena. Veja alguns comentários abaixo:\nInfelizmente muitos animais silvestres morrem durante as queimadas".\nUma das coisas mais tristes que já vi foi ver animais machucados ou mortos pelo fogo".