Parque Estadual do Jalapão (Álvaro Vallim/Governo do Tocantins)\nA partir da próxima sexta-feira (1º), os turistas que visitarem o município de Mateiros, na região do Jalapão, terão que pagar uma nova taxa para acessar a cidade e seus atrativos. O Decreto nº 043/2026, publicado na última terça-feira (7) no Diário Oficial, regulamenta a Taxa de Turismo Sustentável, que estabelece o valor fixo de R$ 30 por visitante.\nVeja reportagem no Bom Dia Tocantins: Prefeitura de Mateiros vai cobrar tarifa de visitantes que vão ao Jalapão\nO pagamento garante a permanência no município por até oito dias consecutivos. Caso o turista decida estender a viagem por mais tempo, deverá renovar a taxa pelo mesmo valor por igual período. O decreto prevê ainda que os valores poderão ser reajustados anualmente com base em índices oficiais, respeitando o teto de 30% ao ano.