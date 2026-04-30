José Neto Gomes Araújo, de 37 anos, visto pela última vez no domingo, 19 (Arquivo pessoal/Divulgação)\nO taxista José Neto Gomes de Araújo, de 37 anos, enviou mensagens de seu celular para a ex-namorada antes de desaparecer no domingo (19), em Paraíso do Tocantins. A advogada e irmã, Simone Gomes Araújo, relatou à reportagen que este foi o último contato que tiveram com ele.\nNo dia do desaparecimento, José teria saído com dois homens para tomar banho no balneário Cachorra em Paraíso do Tocantins, e não foi mais encontrado. Antes de ir ao balneário, o taxista teria apresentado um deles para a sua mãe, como sendo um amigo com quem já trabalhou no passado.\nNo print da conversa disponibilizado pela irmã, José Neto escreveu "que me mata" "na cachorra" e repetiu duas vezes "tá doido" "tá doido". As mensagens foram enviadas para a ex-namorada no início da tarde.