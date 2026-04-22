Antônio Gomes relatou que viu o filho José Gomes de Araújo, de 37 anos, acompanhado de dois amigos em um balneário em Paraíso do Tocantins, na região central do estado, antes de desaparecer. O taxista está sendo procurado desde domingo (19).\nInclusive, eles chegaram e o José foi apresentando um deles para a mãe dele, minha esposa, dizendo que já tinham trabalhado juntos em uma empresa e que era amigo dele", disse.\nAntônio contou que, ao saber do desaparecimento, foi até o local para tentar encontrar o filho. "Fiquei lá até por volta de meia-noite ou uma hora, fazendo buscas com lanterna, mas não encontramos nenhum vestígio."\nPai e filho trabalham juntos como taxistas na rodoviária de Paraíso do Tocantins.\nHomem é resgatado após passar a noite dentro de rio em Goiás\nDesaparecimento de taxista em Paraíso do Tocantins mobiliza buscas