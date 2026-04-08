A técnica de enfermagem Lilian Batista de Souza, de 45 anos, morreu enquanto trabalhava no atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito na noite desta terça-feira (7), em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. A profissional trabalhava na saúde do município há 12 anos, segundo a Prefeitura de Bela Vista.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, Lilian Batista teve uma parada cardiorrespiratória enquanto realizava o atendimento da ocorrência. Nas redes sociais, a Prefeitura de Bela Vista, o Samu e colegas de profissão lamentaram a partida da socorrista.\nAdvogado morre aos 27 anos\nMorte de técnico em enfermagem em Senador Canedo causa comoção nas redes sociais\nProfissional dedicada, exerceu sua função com compromisso, coragem e amor ao próximo”, disse o Samu em nota.\nA Prefeitura de Bela Vista de Goiás lamenta com profundo pesar o falecimento da técnica de enfermagem, que atuou por 12 anos no município e faleceu enquanto exercia sua missão de cuidar e salvar vidas”, destacou a Prefeitura de Bela Vista em nota.