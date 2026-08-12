Uma técnica de enfermagem foi demitida após gravar um vídeo de trend (tendência nas redes sociais) dentro de um hospital em Jataí, na região sudoeste de Goiás. Ao POPULAR, Sirlany Maria de Souza, de 46 anos, contou que atuava há cerca de 20 anos na unidade de saúde e sentiu que sofreu uma injustiça.\nEm nota, o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ) informou que medidas disciplinares podem ser adotadas quando há comprovação de condutas incompatíveis com as normas institucionais, princípios éticos e obrigações profissionais. Acrescentou que não comenta casos individuais de colaboradores (leia a nota completa no final).\nO Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) disse em nota que o código de ética da profissão proíbe "fazer referência a casos, situações ou fatos, e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização, em qualquer meio de comunicação”. A entidade mencionou ainda que a liberdade de expressão exige responsabilidade, integridade e ética, “garantindo respeito à privacidade dos pacientes e das instituições” (leia a nota completa no final).