Aquira Pereira dos Santos, de 36 anos, morre após ser baleada (Reprodução / Facebook Aquira Pereira)\nA técnica de enfermagem Aquira Pereira dos Santos, de 36 anos, morreu após ser baleada dentro de casa, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O marido dela, Marcelo Barbosa da Silva, de 39 anos, é suspeito do crime e foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (25), após fugir para uma área de mata.\nA audiência de custódia está agendada para 14h30 deste sábado (26). Conforme dados do Tribunal de Justiça de Goiás, ele será representado pela Defensoria Pública Estadual de Goiás e é investigado por feminicídio.\nAquira foi baleada na tarde de quinta-feira (24), segundo a PM. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do tórax e levada por terceiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Buriti Sereno.