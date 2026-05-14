As temperaturas voltam a subir em Goiás e podem alcançar até 36°C em algumas regiões do estado nesta quinta-feira (14). Segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a previsão para todo o estado é de predomínio de sol ao longo do dia, com variação de nebulosidade e rápida elevação dos termômetros no período da tarde.\nO calor se intensifica após os termômetros registrarem mínimas de até 10,3°C, como ocorreu em Rio Verde, no sudoeste, na segunda-feira (12).O Cimehgo alerta que, apesar das manhãs mais frescas, as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia. O cenário é típico do início do período mais seco, com calor intenso durante a tarde e madrugadas ainda amenas (veja a previsão completa por regiões ao longo deste texto).\nConforme a meteorologia, as regiões oeste e norte serão as mais quentes, ao atingirem temperaturas máximas de 36°C. Nessas áreas, a umidade relativa do ar pode oscilar entre 35% e 90%, sem previsão de chuva.